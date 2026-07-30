أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة المصرية وقدرتها على حماية الأمن القومي والتعامل بحكمة وحسم مع مختلف التحديات.

جاء ذلك تعليقا على بيان مجلس الوزراء الذي أعلن أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط مساء أمس ناتج عن طائرة مسيرة.

وأكد القصبي في بيان له أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، والحفاظ على وحدة الصف، وتغليب المصلحة العليا للوطن.

وتابع أن الشعب المصري كان وسيظل السند الحقيقي لدولته في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها أو استقرارها، مشددًا على أن مصر تمتلك من الخبرة والقدرة والردع ما يمكنها من حماية حدودها وصون مقدراتها، وأن مؤسساتها الوطنية تعمل وفق رؤية مسؤولة تضع أمن الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

ودعا جموع الشعب المصري إلى الالتزام بالحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار مجهولة المصدر التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الوعي الوطني أصبح أحد أهم أسلحة حماية الأمن القومي.

وأشار إلى أن دعم القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية في هذه المرحلة يمثل واجبًا وطنيًا، وأن تماسك الجبهة الداخلية هو الركيزة الأساسية التي أفشلت على مدار السنوات الماضية جميع المخططات التي استهدفت الدولة المصرية.

واختتم بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل قوية بشعبها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها الوطنية، داعيًا الله أن يحفظ الوطن من كل سوء، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، وأن يرحم شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، لتبقى مصر عزيزة وآمنة ومستقرة.

ذكر مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، أنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط، أمس، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.

وفور تلقي البلاغ، انتقل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة.

وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.