وول ستريت جورنال: اجتماع سري لترامب في الجو بشأن إيران

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعًا سريًا مع كبار المسؤولين العسكريين على متن الطائرة الرئاسية "آير فورس وان"، لبحث خيارات توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، عقب مقتل 4 جنود أميركيين في هجوم صاروخي استهدف قاعدة في الأردن.

وبحسب الصحيفة، عرض قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، خطة لتنفيذ حملة جوية مكثفة تستمر ما بين 10 و14 يومًا، تستهدف تقويض منظومة الصواريخ الإيرانية وتقليل قدرتها على تهديد القوات الأميركية وحلفائها.

ورأى كوبر أن توجيه ضربات واسعة للبنية الصاروخية الإيرانية قد يقلص الحاجة إلى عمليات الدفاع الجوي المستمرة، بحسب شبكة "سكاي نيوز.عربية" الإخبارية.

في المقابل، أبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، تحفظات على توسيع العمليات، محذرًا من تراجع مخزون الولايات المتحدة من صواريخ الاعتراض، في ظل الحاجة إلى الاحتفاظ بقدرات عسكرية لمواجهة تحديات محتملة في مناطق أخرى، بينها المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا.

وذكرت الصحيفة أن النقاش جاء في ظل تصاعد التوتر مع إيران، بعد هجمات استهدفت القوات الأميركية في الأردن وتهديدات إيرانية بإغلاق الممرات البحرية.

ونقلت عن ترامب قوله في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "سنضربهم بقوة"، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام الحلول الدبلوماسية.

مشاركة إسرائيل

وأضاف التقرير أن مسؤولين أميركيين ناقشوا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية مشاركة إسرائيل في أي عملية عسكرية أميركية واسعة، إذا قررت واشنطن الانتقال إلى مرحلة أكثر اتساعًا من المواجهة.

وأشار التقرير إلى أن التقديرات الاستخباراتية الأميركية تفيد بأن 21 إلى 22 بالمئة من منظومة الصواريخ الإيرانية لا تزال سليمة وقادرة على العمل، رغم الضربات التي نُفذت خلال الأشهر الماضية، وهو ما يعزز حجج الداعين إلى توسيع الحملة العسكرية.