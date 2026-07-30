المنتج هشام سليمان يقدم ورشة عن كيفية كتابة مسلسلات الميكرو دراما باحترافية في مهرجان الفيمتو آرت

أعلن الفنان محمد المهدي رئيس مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة، تقديم ورشة على هامش المهرجان بعنوان: «كيفية كتابة مسلسلات الميكرو دراما باحترافية»، يقدمها المنتج هشام سليمان.

وقال المهدي، إن الورشة تقام يوم 3 أغسطس من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الخامسة عصرا داخل قاعات أكاديمية الفنون فرع الإسكندرية.

ويستعد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، لإطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة، خلال الفترة من 5 حتى 9 سبتمبر المقبل بمدينة الإسكندرية، بمشاركة مجموعة من الأفلام المتنوعة.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إدارة الدكتور إسلام النجدي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، والفنان محمد المهدي رئيس المهرجان، والفنان محمد عادل مدير المهرجان، في إطار دعم أكاديمية الفنون للحركة السينمائية الشابة، وفتح آفاق جديدة للتجارب الإبداعية، بما يعزز من مكانة السينما كأحد أهم أدوات التعبير الفني والثقافي.

يذكر أن المنتج هشام سليمان يعد من أبرز الشخصيات في عالم الفن، إذ تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1988، ثم التحق بقسم الإنتاج في المعهد العالي للسينما ليتم دراسته هناك، ثم بدأ رحلته العملية مع الإنتاج في الثمانينيات مساعد إنتاج حتى تدرج بعد ذلك، ومن أهم الأعمال التي شارك فيها في بدايات رحلته كان فيلم «المهاجر» ليوسف شاهين، والذي عمل فيه مدير إنتاج.

كما شارك في إنتاج العديد من الأفلام المصرية والعالمية المهمة، والعديد من الإعلانات الضخمة، وشارك في أفلام مثل «المصير»، و«كونشرتو في درب سعادة»، و«ميدو مشاكل».