سفير العراق بالقاهرة يبحث مع الأمين العام للجامعة العربية التطورات الإقليمية

التقى السفير العراقي لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور قحطان طه خلف، الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية، والحفاظ على المصالح العربية العليا في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأكد السفير أهمية اضطلاع جامعة الدول العربية، ممثلةً بأمينها العام، بدور داعم لجهود التهدئة وتقريب وجهات النظر، بما يسهم في احتواء التوترات وتعزيز التضامن العربي، فيما أكد الأمين العام حرصه على تفعيل منظومة العمل العربي المشترك بما يتناسب مع طبيعة التحديات الراهنة.

كما تناول اللقاء التطورات الأمنية في منطقة مضيق هرمز وانعكاساتها على أمن وإستقرار المنطقة، حيث أشار السفير إلى تأثر العراق بتداعيات تلك التطورات، مؤكداً أهمية دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على الإستقرار الإقليمي.