أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو صاحب القرار النهائي بشأن السياسة الأمريكية تجاه إيران، نافيًا سعيه إلى إقناع ترامب، بمواصلة الهجمات العسكرية خلال اجتماعهما الأخير في البيت الأبيض.

وفي مقابلة مع شبكة ABC News، قال نتنياهو إنه وترامب بحثا 3 خيارات للتعامل مع إيران، تشمل: التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، أو مواصلة الضغط عبر حصار مضيق هرمز، أو اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية، مؤكدًا أن القرار النهائي يعود للرئيس الأمريكي.

وأبدى نتنياهو تشككه في فرص نجاح المسار الدبلوماسي مع طهران، معتبرًا أن إيران دأبت على المماطلة وعدم الالتزام بتعهداتها، لكنه أشار إلى إمكانية اختبار جدوى الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن العلاقات بين واشنطن وتل أبيب تقوم على «شراكة استراتيجية»، واصفًا الولايات المتحدة بأنها «الشريك الأكبر»، لكنه أكد في الوقت نفسه حرصه على الدفاع عن المصالح الأمنية لإسرائيل بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية.

وجاءت تصريحات نتنياهو في ظل تقارير تحدثت عن توتر في علاقته بترامب خلال الأشهر الأخيرة.

إلا أن نتنياهو سعى إلى التقليل من هذه الأنباء، مشيرًا إلى أنه أجرى محادثة «جيدة جدًا» مع نائب الرئيس، جيه دي فانس، رغم اتهامات الأخير بأن مسئولين إسرائيليين يسعون إلى عرقلة المفاوضات الأمريكية مع إيران.

ونفى نتنياهو أيضًا تقارير أفادت بأنه قدم معلومات استخباراتية للرئيس الأمريكي بهدف دفعه إلى استئناف الهجمات على إيران، واصفًا هذه الرواية بأنها «غير صحيحة».

وفيما يتعلق بالأوضاع الميدانية، قال نتنياهو إن إيران أصبحت أضعف من أي وقت مضى، لكنه أقر بأن نظامها لم ينهَر بعد، لافتًا إلى صعوبة التنبؤ بموعد حدوث ذلك.

وأضاف أن إغلاق مضيق هرمز «لن يشكل ورقة ضغط طويلة الأمد على أسواق الطاقة العالمية»، مشيرًا إلى إمكانية تطوير مسارات بديلة لنقل النفط عبر البحر الأحمر، وصولًا إلى البحر المتوسط.

وأكد نتنياهو أن بلاده سترد «بقوة كبيرة» على أي هجوم إيراني، موضحًا أن الهدف المشترك بينه وبين الرئيس ترامب يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وفي ختام اللقاء، أشار نتنياهو إلى أن تحقيق تغيير في النظام الإيراني قد يحدث مستقبلًا، دون أن يحدد إطارًا زمنيًا لذلك.