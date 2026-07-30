الخارجية السعودية: على إيران وقف هجماتها السافرة على دول المنطقة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة، بأشد العبارات، استمرار العدوان الإيراني الغاشم على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مجددةً تضامنها مع الأردن وشعبها الشقيق في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار.

وشددت في بيان، اليوم الخميس، على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على الأردن ودول المنطقة، مؤكدةً أهمية اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنه قاعدة جوية للجيش الأمريكي في الأردن بعدد من الصواريخ الباليستية، متوعدا بمواصلة هجماته إذا استمرت «التهديدات وتحركات القوات الأمريكية ضد المصالح الإيرانية»، وفق بيان صدر عنه الأربعاء.

في المقابل، أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 5 صواريخ إيرانية دخلت الأجواء الأردنية فجر اليوم.

ونقل بيان عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله، إن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت مع الصواريخ التي استهدفت أراضي المملكة، مؤكدا نجاح الدفاعات الجوية في اعتراضها وإسقاطها.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من الهدوء لم تشهد استهدافات من الطرفين الأمريكي والإيراني، في ظل حديث عن جهود يبذلها الوسطاء للتوصل إلى اتفاق للعودة إلى المفاوضات، وتجنب الانزلاق نحو جولة جديدة من الحرب.