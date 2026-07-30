الداخلية: مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر لتوفير حميع السلع بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الـ(28) من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير كل مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% على السلع الغذائية، ومنتجات الشركات التجارية والصناعية، لمدة شهر اعتبارًا من (1 أغسطس 2026)، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وجرى التنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية ومسئولي كبرى السلاسل التجارية، على النحو التالي: (2558 سلسلة تجارية – 5 قوافل متحركة – 4 شوادر)؛ ليصبح عدد الفروع والسلاسل والمنافذ المشاركة بإجمالي 2567 فرعًا ومنفذًا على مستوى الجمهورية.

وتواصل الوزارة، توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1400) منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة، والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، وضمن توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل االإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتحت رعاية رئيس الجمهورية.