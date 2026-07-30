قطر: استمرار اعتداءات إيران يُعقد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، تجدد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضي كلّ من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، قائلة إنها تُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الخميس، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكل الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

وجددت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

وفي الأردن، أعلن الجيش صباح اليوم اعتراض 5 صواريخ إيرانية كانت متجهة نحو أراضي المملكة، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار بشرية.

أما في الكويت، فأفادت وزارة الدفاع بأن هجوما إيرانيا استهدف مبنى تابعا لشركة صينية شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالموقع.

وأكدت وزارة الدفاع الكويتية أن قواتها تواصل اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد والحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة أي تهديدات محتملة.

سياسيا، دعت باكستان كلا من طهران وواشنطن إلى التحلي بضبط النفس والتمسك بالحوار من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية إن المشاورات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال متواصلة بشأن تطورات الأوضاع في مضيق هرمز وسبل خفض التصعيد.

وأكد المتحدث الباكستاني أن إسلام آباد تبذل أقصى جهودها لدعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إحياء المفاوضات بين الطرفين، ومنع اتساع دائرة التوتر في المنطقة.