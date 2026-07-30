أنشيلوتي: استراحة «شرب المياة» كانت نقطة تحول خروج البرازيل من المونديال

وقال أنشيلوتي إن البرازيل كانت تسيطر على مجريات المباراة حتى موعد استراحة الترطيب، قبل أن يتغير إيقاع اللقاء، وهو ما انعكس في النهاية على النتيجة.

وأوضح المدرب الإيطالي: "أعتقد أننا خسرنا كأس العالم خلال استراحة الترطيب أمام النرويج. حتى تلك اللحظة كان الفريق يسيطر على المباراة، رغم أن النرويج كانت تستحوذ على الكرة في مناطقها، كما فعلت أمام إنجلترا."

وأضاف: "ربما كان خطئي أنني اعتقدت أن الفريق فقد السيطرة على المباراة، رغم أن ذلك لم يكن صحيحًا، فقمت بإجراء عدة تغييرات، وبعدها واجهنا مشكلة هدف إرلينج هالاند."

وكانت البرازيل قد تأهلت إلى دور الـ16 بعد تصدرها المجموعة الثالثة، ثم تغلبت على اليابان بنتيجة 2-1، قبل أن تودع البطولة بالخسارة أمام النرويج بالنتيجة ذاتها، بعدما سجل إرلينج هالاند هدفي الفوز في الدقائق الأخيرة.

وتولى أنشيلوتي تدريب منتخب البرازيل في مايو 2025، ليصبح أول مدرب أجنبي يقود "السيليساو"، بعدما نجح في قيادة الفريق للتأهل إلى كأس العالم، إلا أن مشواره في البطولة انتهى مبكرًا عند دور الـ16.