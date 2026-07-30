ضبط شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالقاهرة للنصب على المواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمي بالقاهرة للنصب على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة شخص (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – طلبات إلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.