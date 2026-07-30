تنظر محكمة جنح الطفل، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة الطالب وصديقته، المتهمين في واقعة مصرع فتاة وإصابة أخرى، إثر اصطدام سيارة بهما أثناء عملهما على عربة لبيع المشروبات الساخنة بمنطقة حدائق الأهرام.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الطالب «مروان هـ» و«جودي هـ»، في القضية رقم 1415 لسنة 2026 جنح الطفل، اتهامات بالتسبب في وفاة المجني عليها «هدير م»، وإصابة أخرى «كنزي ح»، وإتلاف سيارة، فضلًا عن قيادة مركبة آلية دون ترخيص.

كما وجهت النيابة إلى المتهم الأول «مروان» اتهامًا بتمكين المتهمة الثانية «جودي» من قيادة المركبة دون ترخيص، ما تسبب في وقوع الحادث.

وكانت نيابة الهرم قد أحالت أيضًا والد الطالب المتهم في القضية إلى محكمة الجنح؛ بتهمة تمكين المتهمين من قيادة المركبة دون ترخيص وتعريض طفل للخطر، وذلك بعد إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، ومن المقرر تحديد أولى جلسات محاكمته خلال الأيام المقبلة.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع حادث تصادم بمنطقة حدائق الأهرام، أسفر عن وفاة إحدى السيدات وإصابة أخرى، أثناء وجودهما بمحل عملهما بعربة شاي في مكان الواقعة.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وانتقلت إلى محل الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، كما فحصت كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، واستمعت إلى أقوال المجني عليها المصابة، فضلًا عن 5 من شهود الواقعة؛ للوقوف على كيفية وقوع الحادث وملابساته.

وشهد الشهود بأن المتهمة الثانية كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وهو ما أقر به المتهم الأول خلال استجوابه في التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن والد المتهم الأول مكّنه من استخدام السيارة، رغم علمه بعدم حمله ترخيصًا يجيز له قيادتها، بما ترتب عليه وقوع الحادث.