الشرطة التركية تحتجز العمدة بيشيكتشي أوغلو في أحدث مداهمة تستهدف المعارضة

احتجزت الشرطة التركية الممثل التلفزيوني السابق والذي أصبح عمدة، أردال بيشيكتشي أوغلو، اليوم الخميس، في أحدث موجة اعتقالات تستهدف المعارضة.

وقالت وزارة العدل في بيان إن بيشيكتشي أوغلو عمدة بلدية إيتيمسجوت في أنقرة الواقعة غرب العاصمة ، يخضع للتحقيق بناء على مزاعم بارتكاب مخالفات وتزوير في عطاءات بالبلدية.

لعب بيشيكتشي أوغلو دور المحقق السري بهزات تشي في مسلسل بوليسي يحمل نفس الاسم الذي استمر عرضه من 2010 إلى 2019. وانتخب عمدة في 2024 مع حزب الشعب الجمهوري المعارض في انتخابات عززت قبضة المعارضة على المدن الرئيسية بما في ذلك أنقرة وإسطنبول.

وجرى اعتقال المئات من العمد المنتخبين وغيرهم من المسؤولين في العامين الماضيين في إطار تحقيقات جنائية في اتهامات مزعومة بالفساد على الأغلب، في عمليات استهدفت البلديات التي تديرها المعارضة.

كما ألقي القبض على أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول الذي يعتبره الكثيرون أقوى منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، وسُجن منذ مارس العام الماضي.

وقالت وزارة العدل إنه جرى استهداف نحو 42 شخصا من مسؤولي البلديات و13 شخصا من ممثلي الشركات في المداهمات التي وقعت فجر اليوم عبر تسعة أقاليم يشرف عليها مكتب النائب العام في أنقرة. كما ألقي القبض على ثلاثة من نواب العمد.