متحدث القائد العام للقوات المسلحة العراقية: لا أدلة على انطلاق اعتداءات من أراضينا

نفى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، الخميس، وجود أي أدلة تثبت انطلاق هجمات من الأراضي العراقية، داعيًا إلى تقديم ما يثبت تلك الادعاءات.

وقال النعمان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن المؤسسة الأمنية تعمل على إعداد خطة أمنية متكاملة لمنع تكرار الاعتداءات وتعزيز سيادة العراق، مشددًا على أن القوات الأمنية الرسمية هي الجهة الوحيدة المسًالة عن الملف الأمني، وأن الدولة لن تسمح بوجود أي سلاح خارج إطارها.

وأضاف أن زيارة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، إلى مقر هيئة الحشد الشعبي جاءت للاطلاع على تداعيات الاعتداءات التي استهدفت منتسبي الهيئة في عدد من المحافظات، مؤكدًا أن الحشد الشعبي جزء من منظومة الدفاع الوطني.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجّه بتكريم عائلات الضحايا وتوفير الرعاية الصحية للمصابين، بما في ذلك علاجهم خارج العراق إذا استدعت حالتهم ذلك.

وأكد النعمان أن الحكومة لن تسمح بأي تصرفات فردية تنطلق من داخل البلاد، وفي الوقت نفسه لن تقبل بأي انتهاك لسيادة العراق من خارج حدوده.

وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، إن المسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات موالية لإيران، مؤكدًا احتفاظ المملكة بحقها في الرد في الوقت والمكان المناسبين.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية السعودية استمرار استهداف المنشآت النفطية بالمسيّرات، مؤكدة تمسك المملكة بحقها المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وسيادتها، ومجددة دعوتها للحكومة العراقية إلى اتخاذ ما يلزم لمنع استخدام أراضيها منطلقًا لأي اعتداءات.