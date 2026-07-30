الرياح القوية تعرقل جهود احتواء حرائق الغابات في تركيا

يواصل رجال الإطفاء مكافحة حرائق الغابات في جنوب وغرب تركيا اليوم الخميس، في الوقت الذي تعرقل فيه الرياح القوية جهود احتواء الحرائق، بالإضافة إلى اندلاع حريق جديد خلال الليل في ولاية موغلا.

وتتواصل حرائق الغابات في عدة ولايات، معظمها ريفية أو مناطق غابات، منذ أكثر من يوم.

وقال وزير الغابات إبراهيم يوماقلي اليوم الخميس إن الحرائق مازالت تستعر في مناطق سياحية شهيرة في أنطاليا وموغلا و مدينة بالي قصر بغرب تركيا، في حين تم السيطرة بالكامل على حرائق في ولايات يالوه و كوتاهيه وجنق قلعة.

وقال يوماقلي في تصريحات في أنقرة إنه منذ أمس الأربعاء، تعاملت السلطات مع 115 حريقا في مناطق غابات ومناطق أخرى في أنحاء البلاد، تم احتواء 110 من بينها.

وأضاف أن هبوب رياح تسير بسرعة 84 كيلومترا في الساعة في أنطاليا عرقل عمليات إخماد الحرائق.