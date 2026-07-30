ثمن حزب العدل البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن الحادث الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط، وما تضمنه من إعلان نتائج التحقيقات الأولية بكل شفافية.

وأكد أن ما اتسم به تعامل الدولة المصرية مع هذا الحادث من وضوح وشفافية في عرض الحقائق يعكس قوة مؤسساتها، وثقتها في وعي شعبها، وحرصها على مواجهة الشائعات بالمعلومات الدقيقة، بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.

ذكر مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، أنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط، أمس، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

وجدد حزب العدل إدانته الكاملة لهذا الاعتداء، ويؤكد أن أي استهداف للمنشآت أو المرافق الحيوية المصرية يمثل اعتداءا مباشرا على الدولة المصرية وسيادتها وأمنها القومي، وهو أمر مرفوض بكل المقاييس، ويستوجب موقفا وطنيا موحدا في مواجهته.

وأكد الحزب ثقته الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة على استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الواقعة، واتخاذ كل ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري وصون مقدرات الوطن وسيادته، مشددا على أن مصر دولة لا تختبر إرادتها ولا تمس سيادتها، وأن أي طرف يثبت تورطه في هذا الاعتداء يتحمل وحده كامل المسؤولية عن تبعاته.

كما جدد حزب العدل دعمه الكامل للدولة المصرية وللقوات المسلحة المصرية، وكافة مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرتها على مواجهة مختلف التحديات والتهديدات التي تشهدها المنطقة، والدفاع عن أمن مصر القومي وحماية مصالحها العليا.

ودعا الحزب إلى تعزيز وحدة الصف الوطني والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، باعتبار أن قوة الجبهة الداخلية تمثل الركيزة الأساسية في مواجهة التحديات وصون أمن الوطن واستقراره.

وأكد أن مصر، وشعبها ومؤسساته الوطنية ستظل قوية وراسخة، عصية على محاولات النيل من أمنها أو استقرارها، وقادرة على حماية سيادتها والدفاع عن مصالحها، مهما تعاظمت التحديات.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.

وفور تلقي البلاغ، انتقل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة.

وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.