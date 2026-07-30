 ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانات في ولاية أسام الهندية إلى 78 وفاة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيضانات في ولاية أسام الهندية إلى 78 وفاة

نيودلهي - (د ب أ)
نشر في: الخميس 30 يوليه 2026 - 10:38 ص | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2026 - 10:38 ص

رغم أن مياه الفيضانات بدأت في الانحسار عبر أجزاء من ولاية أسام الهندية، فلاتزال الولاية في حالة استعداد ، في الوقت الذي وصل فيه عدد الوفيات جراء الفيضانات إلى 78 شخصا.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية إنذارا من اللون البرتقالي للثلاثة أيام المقبلة، حيث توقعت هطول أمطار من غزيرة إلى غزيرة للغاية عبر أجزاء من شمال شرق الولاية مما يثير المخاوف من حدوث موجة جديدة من الفيضانات، بحسب موقع قناة "إن دي تي في" الهندية.

وما زالت سبع مقاطعات في أسام متضررة من الفيضانات، حيث غرقت أكثر من 550 قرية. وانتشلت السلطات ثلاثة جثامين أخرى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 78 شخصا.

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