أظهر استطلاع للرأي أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي يواصل تصدره المشهد السياسي في ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية بفارق كبير قبل نحو خمسة أسابيع من انتخابات برلمان الولاية.

وبحسب أحدث استطلاع "اتجاهات سكسونيا-أنهالت" الذي أجراه معهد "إنفراتست ديماب" بتكليف من إذاعتي "إم دي آر" و"في دي آر" وصحيفتي "ماجدبورجر فولكس شتيمه" و"ميتل دويتشه تسايتونج"، حصل حزب البديل على 41%، محافظا على تقدمه أمام الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة رئيس حكومة الولاية سفين شولتسه. وتراجع الحزب المسيحي الديمقراطي بمقدار نقطتين مئويتين مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجري في مايو الماضي، ليصل إلى 24%.

وجاء حزب اليسار في المرتبة الثالثة بنسبة 13%، يليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 7%. كما يمتلك حزب الخضر فرصة لدخول برلمان الولاية بحصوله على 5%. في المقابل، سيخفق حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي في تجاوز نسبة الحسم البالغة 5%، إذ حصل على 4% فقط في الاستطلاع. أما الحزب الديمقراطي الحر، الشريك الحالي في الائتلاف الحاكم، فلم تدرج نتائجه بشكل منفصل بسبب انخفاض نسبة تأييده.

وشمل الاستطلاع 1149 من الناخبين المؤهلين في سكسونيا-أنهالت، وأجريت المقابلات هاتفيا وعبر الإنترنت خلال الفترة من 23 إلى 28 يوليو الجاري.

وفي سياق متصل، أظهر الاستطلاع أيضا تزايد حالة عدم الرضا عن حكومة الولاية الائتلافية المكونة من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر، إذ أعرب 29% فقط من المشاركين عن رضاهم أو رضاهم الكبير عن أدائها.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، لن يتمكن الحزب المسيحي الديمقراطي من تشكيل أغلبية برلمانية إلا بالتحالف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار، أو مع حزب "البديل من أجل ألمانيا". إلا أن الحزب المسيحي الديمقراطي في الولاية جدد تأكيده رفض التعاون مع كل من حزب اليسار وحزب "البديل من أجل ألمانيا". كما أظهر الاستطلاع أن غالبية سكان الولاية تنظر بتشكك إلى احتمال تحالف الحزب المسيحي الديمقراطي مع أي من الحزبين.

وعند سؤال المشاركين عن الحزب الذي ينبغي أن يقود حكومة الولاية المقبلة، جاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" والحزب المسيحي الديمقراطي متقاربين للغاية، إذ أيد 44% تولي حزب "البديل من أجل ألمانيا" قيادة الحكومة، مقابل 43% فضلوا أن يقودها الحزب المسيحي الديمقراطي.

ورغم أن المرشح الأبرز للحزب المسيحي الديمقراطي، سفين شولتسه، نجح في رفع مستوى شعبيته بشكل ملحوظ، فإن 29% فقط أعربوا عن رضاهم عنه. كما أن منافسه عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أولريش زيجموند، لا يحظى أيضا بتقييم إيجابي من الأغلبية، إذ بلغت نسبة الراضين عنه 35%.

كما تصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" بوضوح تقييم كفاءة الأحزاب، إذ رأى 36% من المشاركين، بزيادة خمس نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق، أنه الأقدر على معالجة أهم القضايا في سكسونيا-أنهالت. وجاء الحزب المسيحي الديمقراطي في المرتبة الثانية بنسبة 16%، متراجعا بنقطتين مئويتين مقارنة بالاستطلاع السابق.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات برلمان ولاية سكسونيا-أنهالت في 6 سبتمبر المقبل.