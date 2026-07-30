بولندا ترصد تحليق صواريخ في الجزء الشرقي من البلاد

رصدت أنظمة رادرات الدفاع الجوي البولندي نشاط ما لا يقل عن 12 صاروخا تحلق فوق غرب أوكرانيا، التي بسبب مسارها ، يمكن أن تمثل تهديدا محتملا على المجال الجوي البولندي، حسبما قالت القيادة العملياتية البولندية عبر منصة " أكس".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القيادة قالت إن أحد الصواريخ اقترب من حدود بولندا، حيث اقترب حتى مسافة خمسة كيلومترات بعد ذلك غير مساره واتجه نحو الشرق.

وقالت القيادة إنه في الساعة الثالثة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، تم رصد جسم مجهول يتحرك نحو الغرب في المجال الجوي البولندي. ومن أجل رصده واعتراضه، تم توجيه طائرة اف -16 إلى المنطقة.

وأضافت القيادة أنه في الساعة الثالثة وستة وأربعين دقيقة صباحا وقبل إمكانية القيام برصد محدد، اختفى الجسم من نظام الرادار.

وقالت القيادة إنه من أجل التحقق وتأكيد قراءات أنظمة الرادار، تم إرسال مروحية من طراز مي -24 إلى المنطقة التي تم رصد الجسم فيها آخر مرة. وحدد طاقم المروحية موقع حطام محتمل للجسم في منطقة نائية بالقرب من قرية تارناوا-كولونيا.

وتم إرسال فريق بحث وإنقاذ بري والخدمات ذات الصلة إلى موقع الحطام.