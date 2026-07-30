أمريكا تدرس وضع قواعد جديدة لمعايير السلامة في مقابض أبواب السيارات

حتى عصر إنتاج السيارات الكهربائية على نطاق تجاري، كانت مقابض الأبواب مشكلة محلولة. فإذا اشتريت سيارة هوندا أكورد، ستحصل على مقبض سهل الاستخدام. وإذا كنت تملك سيارة مرسيدس الفئة جي، فستحصل على مقبض يصدر صوت نقرة مسموعة. أما إذا اشتريت سيارة دودج فايبر من الجيل الأول، فلن تحصل على أي مقابض أبواب خارجية على الإطلاق.

وفي مرحلة ما قرر مصممو السيارات أن التحسين الطفيف لمقاومة السيارة للهواء، الذي يحققه مقبض الباب المدمج يستحق التعقيد. وكانت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا رائدة في هذا المجال، وتبعتها شركات أخرى في تقديم أبواب بدون مقابض خارجية. تكمن المشكلة الأكبر في أن تصميم هذه المقابض المدمجة غالبا ما يتطلب الاستغناء عن التوصيلات الميكانيكية التقليدية للأنظمة التي تعمل بالكهرباء.

وشهدت الفترة الأخيرة عدة حوادث أدت إلى عواقب وخيمة بسبب تعطل الأبواب الحديثة ذات المقابض المدمجة. وأشار تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء في أواخر العام الماضي، إلى مقتل 15 شخصا في حوادث سيارات تسلا بسبب تعطل أبوابها.

وتلقت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية طلبا للتحقيق في هذا العيب، حيث طالب الالتماس بشكل خاص بفحص آلية التشغيل الطارئ في سيارة تسلا موديل 3 لعام 2022، بحجة أنها لا تتوافق مع المعايير الفيدرالية المعمول بها.

ورفضت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة هذا الالتماس، لكنها تمضي قدما في وضع قواعد واشتراطات جديدة تتعلق بسلامة ركاب السيارات. ولن تقتصر هذه القواعد على شركة تسلا، بل سيتم تطبيقها على جميع شركات صناعة السيارات التي تحصل على شهادات اعتماد لسياراتها المعروضة للبيع في الولايات المتحدة.

وتجري الإدارة الوطنية للسلامة المرورية تحقيقا خاصا مع تسلا، يتعلق بشكاوى حول عدم القدرة على دخول السيارة بسبب تعطل الأبواب. في بعض الحالات، شملت هذه الشكاوى حالات تم فيها احتجاز طفل أو أحد كبار السن من أفراد الأسرة داخل السيارة.