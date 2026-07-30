أذربيجان تحظر نشاط قناة ووكالة أنباء إيرانيتين

قررت أذربيجان حظر وسيلتي بث إيرانيتين، بتهمة "العمل ضد المصالح الوطنية لجمهورية أذربيجان، ونشر دعاية مناهضة لسيادة البلاد ونظامها الدستوري ووحدة أراضيها وأمنها القومي"، وفقا لوكالة الأنباء الأذرية الرسمية.

ودعت وكالة تطوير الإعلام في أذربيجان جميع الصحفيين في البلاد إلى التوقف عن التعاون مع قناة سحر الفضائية ووكالة أنباء مهر، مؤكدة أن التعاون الإعلامي الدولي يجب أن يقوم على الاحترام المتبادل والاستقلالية المهنية.

ويأتي هذا الإجراء ردا على تصنيف وزارة المخابرات الإيرانية قناة أذ تي في الحكومية الأذرية ضمن قائمة "المؤسسات الإعلامية المعادية" وتهديد المتعاونين معها بالملاحقة الجنائية.

وأكدت الوكالة الأذرية في بيانها الالتزام بحماية النشاط المهني للصحفيين وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرة إلى أنه استنادا إلى المادة الـ 11.4 من قانون "وسائل الإعلام" في أذربيجان فإن فرض قيود خاصة على الصحفيين الأذريين من قبل بلاد أخرى يبيح فرض القيود ذاتها على صحفيي تلك الدول داخل أذربيجان.