اليابان تعتزم خفض ضريبة الاستهلاك على الطعام ابتداء من أبريل 2027

أعربت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي اليوم الخميس عن عزمها السعي لخفض ضريبة الاستهلاك على الطعام والمشروبات من 8% حاليا إلى 1% لمدة عامين ابتداء من أبريل المقبل، وذلك حسبما قال مسؤول بحزبها، في ظل استمرار معاناة الأسرة مع ارتفاع الأسعار.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه تم طرح خطة خفض الضريبة، التي سيصاحبها توزيع مساعدات نقدية للأسر منخفضة إلى متوسطة الدخل لخفض العبء الضريبي إلى صفر، خلال اجتماع للمسؤولين التنفيذيين للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.

ويشار إلى أنه في حال تم تطبيق الخفض فإنه سيكون الأول منذ بدء العمل بنظام ضريبة الاستهلاك عام 1989.

وأصدرت تاكايتشي أوامرها لمسؤولي الحزب لتسريع الإعدادات لكي يقوم مجلس الوزراء بالتصديق على الخطة مطلع الشهر المقبل.