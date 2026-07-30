أوكرانيا تشن هجوما على مستودع تابع لأكبر شركة تجارة إلكترونية في روسيا

قال حاكم منطقة بينزا الروسية، أوليج ميلنيتشينكو، اليوم الخميس، إن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية أدى إلى اندلاع حريق في مستودع كبير تابع لشركة "وايلدبيريز"، أكبر شركة تجارة إلكترونية في روسيا، ما أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل وإجلاء نحو 200 عامل.

وأضاف ميلنيتشينكو أن المستودع اندلعت فيه النيران بعد استهدافه بطائرات مسيرة، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

ويعد هذا الهجوم الأحدث في سلسلة من الهجمات الأوكرانية التي استهدفت خلال الشهر الجاري مراكز خدمات لوجستية تابعة لشركة "وايلدبيريز".

واتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الشركة بالاتجار في سلع تستخدم في دعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا، التي بدأت في عام 2022، وهو اتهام رفضه الكرملين.

كما استهدفت أوكرانيا، خلال الليلة السابقة وحتى صباح أمس الأربعاء، مركزا لوجستيا رئيسيا آخر تابعا لشركة "وايلدبيريز" بالإضافة إلى مصفاة نفط في مدينة ريازان الروسية.