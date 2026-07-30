ألمانيا: 13 تأشيرة فقط للحالات الإنسانية خلال عام بعد وقف لم شمل أسر اللاجئين

أصدرت السلطات الألمانية خلال العام الأول من تطبيق الوقف المؤقت للم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على وضع حماية محدود، 13 تأشيرة فقط للحالات الإنسانية، حسبما أفادت وزارة الخارجية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقبل يوليو 2025، كان يُسمَح شهريا لما يصل إلى ألف من أفراد أسر اللاجئين بالالتحاق بذويهم في ألمانيا.

ويتعلق الأمر بأسر الحاصلين على ما يعرف بـ"الحماية الفرعية"، وهم أشخاص لا يستوفون شروط الحصول على اللجوء أو صفة لاجئ، لكن يُسمَح لهم بالبقاء في ألمانيا مؤقتا بسبب الأخطار التي تهددهم في بلدانهم. ولم يعد يُسمَح لأقاربهم بالالتحاق بهم إلا في الحالات الإنسانية الاستثنائية.

وأوضحت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية أن العمل بنظام الحصة السابق، الذي كان يتيح إصدار ما يصل إلى ألف تأشيرة شهريا للم شمل الأسر، معلق خلال الفترة من 24 يوليو 2025 حتى 23 يوليو 2027، مضيفة أن ذلك "جزء من التحول في سياسة الهجرة الذي أجرته الحكومة الألمانية". ومع ذلك، لا يزال بالإمكان منح تأشيرات في حالات فردية ذات طابع إنساني.