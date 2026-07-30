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أعلنت الحكومة الكازاخستانية، عبر تطبيق تليجرام الموافقة على اتفاقية استثمارية مع شركة كازاك سملتر لإقامة مصنع جديد لتعدين النحاس في مدينة بلخاش.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المشروع يحتاج استثمارات خاصة بقيمة 750 مليار تينج كازاخستاني (57ر1 مليار دولار).

وسوف يبدأ بناء المشروع العام المقبل، على أن يبدأ التشغيل في 2030.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 300 ألف طن من كاثود النحاس و10 أطنان من الذهب و300 طن من الفضة وأكثر من 5ر1 مليون طن من حامض الكبريتيك.

وقالت الحكومة إن تشغيل المصنع سيزيد إنتاج كازاخستان من النحاس بنسبة 50% إلى أكثر من 800 ألف طن سنويا.

وأضافت أنه سيتم زيادة صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة العالية إلى 760 ألف طن سنويا مقابل 460 ألف طن نحاس سنويا حاليا.