مجلس الأمن يجري أول اقتراع غير رسمي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة

يعتزم مجلس الأمن الدولي إجراء أول اقتراع غير رسمي، اليوم الخميس، لقياس مستوى الدعم للمرشحين الساعين إلى تولي منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.

وقال زينون موكونجو نجاي، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الأمم المتحدة، إن التصويت المقرر صباح الخميس في نيويورك يهدف إلى إعطاء مؤشر مبكر بشأن من قد يخلف أنطونيو جوتيريش عند انتهاء ولايته في يناير 2027.

وتتولى جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.

ويتولى مجلس الأمن مسؤولية اختيار المرشح للمنصب، إذ يتعين على أي مرشح الحصول على تأييد تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 عضوا في المجلس، بينما يمكن لأي من الأعضاء الدائمين الخمسة عرقلة الترشيح باستخدام حق النقض (الفيتو).

ويحال المرشح الفائز بعد ذلك إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده، وهي خطوة تُعد تقليديا إجراء شكليا.