توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا وفي الصباح الباكر.

وذكرت الهيئة - وفي بيان - أن البلاد ستشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وقد تمتد إلى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، مع رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كما تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 37 38 29

العاصمة الجديدة 38 40 25

6 اكتوبر 37 39 25

بنها 37 39 26

دمنهور 36 38 25

وادى النطرون 37 39 25

كفر الشيخ 35 38 26

بلطيم 33 37 25

المنصورة 36 38 26

الزقازيق 37 39 26

شبين الكوم 36 38 25

طنطا 36 38 25

دمياط 33 37 26

بورسعيد 33 37 25

الاسماعيلية 38 40 24

السويس 38 40 24

العريش 36 39 25

رفح 35 38 24

رأس سدر 37 39 25

نخل 38 40 23

كاترين 33 35 21

الطور 36 38 25

طابا 37 39 25

شرم الشيخ 39 42 29

الغردقة 38 01 28

الاسكندرية 33 37 25

العلمين 31 15 23

مطروح 30 34 24

السلوم 33 36 23

سيوة 38 40 24

رأس غارب 37 39 28

سفاجا 38 40 27

مرسى علم 37 40 28

شلاتين 35 39 28

حلايب 35 39 29

أبو رماد 39 41 28

مرسى حميرة 39 42 28

أبرق 37 39 27

جبل علبة 38 40 28

رأس حدربة 35 38 29

الفيوم 38 40 25

بني سويف 38 40 25

المنيا 39 41 24

أسيوط 40 42 25

سوهاج 41 42 27

قنا 41 42 28

الأقصر 41 42 28

أسوان 43 44 29

الوادى الجديد 41 42 25

أبوسمبل 42 43 28