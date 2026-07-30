الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد قاسٍ على الدول الداعمة لواشنطن إذا لم تعدل سلوكها

توعد الحرس الثوري الإيراني بـ«رد قاسٍ» على الدول التي تشارك في دعم الولايات المتحدة، مؤكدًا أن أي طرف يساند ما وصفه بـ«المعتدي» سيواجه عواقب إذا لم يعدل سلوكه.

ونقلت وكالة «مهر» للأنباء، اليوم الخميس، بيانًا للحرس الثوري قال فيه إن ناقلتي نفط حاولتا، بتحريض من طائرات أمريكية، العبور عبر الممر الجنوبي لمضيق هرمز، إلا أنهما تراجعتا بعد اندلاع حريق في إحدى الناقلتين.

وأكد البيان أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، مشددًا على أنها لن تسمح لأي قوة أجنبية بالتدخل في الملاحة بالمنطقة.

وأضاف أن مضيق هرمز «لن يكون قابلًا لإعادة الفتح» ما دامت الولايات المتحدة تواصل التهديدات والتدخل في حركة الملاحة البحرية، معتبرًا أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى زيادة تعقيد الأوضاع في المنطقة.

والأربعاء، قال الجيش الأمريكي إنه أكمل موجة جديدة استمرت ساعتين من الضربات وطالت عشرات الأهداف في ‌إيران، فيما وصفت واشنطن الضربات بأنها «رد قوي» على صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط قبل يوم واحد.

وكان الجيش الأمريكي أعلن يوم الثلاثاء، عن اعتراض عدة صواريخ باليستية ⁠أطلقتها إيران باتجاه القوات الأمريكية، فيما وصفته واشنطن بأنه محاولة من جانب طهران لشن «هجوم مباغت». وأكدت إيران أنها شنت هجمات على قواعد أمريكية في الأردن.

وعقب اعتراض الصواريخ، قال الرئيس دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية سترد، وأضاف: «سنوجه لهم ضربة قوية للغاية».

ووصفت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة «إكس»، الضربات الأحدث بأنها «رد ‌قوي ⁠على محاولات إيران أمس الأول، شن هجمات لاستهداف القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط».