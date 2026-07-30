ميسي يعود إلى تدريبات إنتر ميامي بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تدريبات الفريق، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها عقب خسارة منتخب الأرجنتين نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

ونشر النادي مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية، ظهر فيه ميسي وهو يدخل أرضية الملعب إلى جانب زميله الأوروجوياني لويس سواريز، إيذانًا ببدء استعداداته للموسم مع الفريق الأمريكي.

وكان ميسي قد أمضى الأيام الماضية مع أسرته في مسقط رأسه بمدينة روزاريو الأرجنتينية، عقب خسارة نهائي المونديال بنتيجة 1-0 أمام إسبانيا يوم 19 يوليو في ولاية نيوجيرسي.

وكتب قائد المنتخب الأرجنتيني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عقب النهائي: "الألم كبير للغاية، وسيستغرق التئام هذا الجرح وقتًا طويلًا"، بعدما أخفق في قيادة منتخب بلاده للاحتفاظ بلقب كأس العالم للمرة الثانية تواليًا.

ولم يحسم ميسي، البالغ من العمر 39 عامًا، حتى الآن موقفه من مواصلة اللعب مع منتخب الأرجنتين، وسط ترقب بشأن مستقبله الدولي.

وخلال فترة غيابه، أكد المدير الفني لإنتر ميامي، جييرمو هويوس، أن ميسي وزميله رودريجو دي بول بحاجة إلى وقت كافٍ للتعافي بدنيًا وذهنيًا بعد المشاركة في كأس العالم، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل ضغطًا كبيرًا يستوجب منح اللاعبين فرصة لاستعادة جاهزيتهما.

كما حصل ميسي ودي بول على موافقة رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) لعدم المشاركة في مباراة كل النجوم هذا العام، بسبب قصر الفترة الزمنية بين نهاية كأس العالم وموعد اللقاء.

ولم يعلن إنتر ميامي حتى الآن موعد عودة ميسي إلى المباريات الرسمية، علمًا بأن الفريق يستضيف كولومبوس كرو يوم السبت المقبل، قبل أن يستهل مشواره في بطولة كأس الدوريات بمواجهة سان لويس الأربعاء المقبل.