غزة: حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية ترتفع إلى 1214 شهيدا و3977 إصابة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 6 شهداء، و34 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1214 شهيدًا، و3977 إصابة، و804 شهداء انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و341 شهيدًا، و174 ألفًا و86 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

واستُشهد 4 فلسطينيين، اليوم الخميس، وأصيب آخرون، في غارات متواصلة على عدة مناطق بالقطاع، ضمن خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بأن شهيدًا ارتقى، وأصيب عدد من المواطنين، جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين أمام مركز القطان للطفل في شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

وحسب مراسل الوكالة، فإن طفلًا استشهد، وأصيب آخرون، فجر اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية مقابلة لبلدية البريج وسط قطاع غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، قال المراسل إن مواطنيْن بينهما طفلة، استُشهدا، وأُصيب عدد آخر، جراء قصف نفذته طائرة مروحية إسرائيلية استهدف خيمة في محيط الكلية غربي مدينة خان يونس.

وفي المحافظة الوسطى، ذكر المراسل أن طائرات الاحتلال استهدفت في غارة أخرى منزلًا في «بلوك 12» بمخيم البريج وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، شنت طائرات الاحتلال غارتين على مخيم الشاطئ غربي المدينة، استهدفتا منزلًا في منطقة كرم مصلحة قرب المخيم، وآخر في محيط دوار القوقا، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وأُصيب شاب برصاص طائرة إسرائيلية مُسيّرة من نوع «كواد كوبتر» في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأوضح أن ثمانية مواطنين أُصيبوا جراء غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مُسيّرة استهدفت شقة سكنية قرب مدرسة المأمونية وسط مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال شقة في عمارة العلمي التجارية المقابلة لمستشفى الأهلي العربي «المعمداني» قرب ميدان فلسطين بمدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق.