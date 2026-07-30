أديمي: برشلونة فرصة لا تتكرر

أكد الألماني كريم أديمي، مهاجم برشلونة الجديد، أنه لا يشعر بأي قلق من المنافسة مع زملائه، وعلى رأسهم لامين يامال، مشددًا على ثقته في قدراته، ومؤكدًا أن انضمامه إلى النادي الكتالوني كان قرارًا لم يحتج إلى أي تردد.

وقال أديمي، في مقابلة مع صحيفة موندو ديبورتيفو: "لم يكن هانز فليك بحاجة إلى إقناعي. اتصل بي وسألني إن كنت أرغب في الانضمام إلى برشلونة، فأجبته فورًا بالموافقة، لأنه أكبر نادٍ في العالم، وهذه الفرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر".

وأوضح أن فليك يعرف إمكاناته جيدًا من خلال العمل معه في المنتخب الألماني، مضيفًا: "أعتقد أنه يرى فيّ لاعبًا قادرًا على تقديم الإضافة، سواء على الأطراف أو كمهاجم صريح، وأتميز بالسرعة والقدرة على اللعب في أكثر من مركز".

وعن المنافسة مع لامين يامال، قال: "لا أخشى لامين يامال ولا أي لاعب آخر. أعلم أنه إذا قدمت أفضل ما لدي، فسأحصل على فرصتي للمشاركة".

وأشار أديمي إلى أن حلمه الأكبر هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما اكتفى سابقًا بالوصافة، مؤكدًا أن برشلونة يمتلك كل المقومات للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم.

وأضاف: "أشعر أننا مقبلون على موسم مميز، ولدينا فريق قادر على تحقيق الألقاب، وهذا ما نعمل من أجله كل يوم".

وتحدث المهاجم الألماني عن ذكرياته مع برشلونة، معتبرًا أن مباراة الفريق التاريخية أمام باريس سان جيرمان من أكثر المباريات التي أثرت فيه، كما أعرب عن حماسه لخوض أول مباراة له في ملعب كامب نو بعد اكتمال تطويره.

وعن أفضل اللاعبين الذين لعب إلى جانبهم، اختار ماركو رويس وتوماس مولر، بينما وصف كريستيانو رونالدو بأنه من أفضل اللاعبين الذين واجههم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ليونيل ميسي هو الأفضل بالنسبة له.

كما أشاد بلاعبي أكاديمية "لا ماسيا"، مؤكدًا أنهم يتمتعون بجودة فنية كبيرة وروح قتالية عالية، وقال إنه يتطلع للاستمتاع بالحياة في برشلونة، خاصة الشواطئ وأجواء المدينة، بعد سنوات قضاها في ألمانيا.