فيرمين لوبيز: عشت أسوأ صيف في حياتي بعد ضياع حلم المشاركة في التتويج بالمونديال

أكد فيرمين لوبيز، لاعب وسط برشلونة، أن غيابه عن تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 بسبب الإصابة جعله يعيش "أسوأ صيف" في حياته، رغم سعادته بتتويج زملائه باللقب.

وقال لوبيز، في تصريحات لإذاعة كاتالونيا راديو، إنه كان يمر بأفضل فتراته الفنية قبل أن يتعرض لكسر في مشط القدم، وهي الإصابة التي حرمته من المشاركة في المونديال.

وأضاف: "كان هذا أسوأ صيف بالنسبة لي دون شك. كل شيء كان يسير بشكل رائع، وكنت أشعر أنني في أفضل مستوى في مسيرتي، ثم جاءت الإصابة."

وأوضح اللاعب الإسباني أنه لم يتمكن في البداية من مشاهدة مباريات منتخب بلاده بسبب شعوره بالإحباط، قائلًا: "كان الأمر صعبًا لأنني كنت أرغب في التواجد هناك واللعب، خاصة أنني كنت في أفضل حالاتي."

ورغم ذلك، شدد لوبيز على أن تتويج إسبانيا باللقب أسعده كثيرًا، مضيفًا: "هذا منتخب بلادي، وهؤلاء زملائي، وخاصة لاعبي برشلونة، لذلك كان الفوز يعني لي الكثير."

وأشار إلى أن التجربة، رغم قسوتها، منحته الكثير من الدروس، مؤكدًا أن الإصابة كانت ضربة مؤلمة، لكنها زادت من عزيمته للعودة بقوة.

واختتم تصريحاته قائلًا: "هدفي هو العودة من الإصابة بدافع أكبر. أؤمن بأنني جاهز تمامًا، فقد أثبتت قيمتي وما أستطيع تقديمه للفريق في الموسم الماضي، وأسعى لمواصلة التطور والحفاظ على المستوى نفسه خلال الموسم الجديد."

وكان لوبيز قد قدم موسمًا مميزًا مع برشلونة في 2025-2026، بعدما سجل 13 هدفًا وصنع 17 هدفًا خلال 48 مباراة في مختلف المسابقات، قبل أن تحرمه الإصابة من المشاركة مع منتخب إسبانيا في كأس العالم.