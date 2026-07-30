تغريم طالب فرنسي في سنغافورة بعد تصوير نفسه يلعق ماصة ويعيدها إلى آلة بيع عصير

غرمت محكمة في سنغافورة طالبا فرنسيا مبلغ 600 دولار سنغافوري (465 دولارا أمريكيا)، بعدما أقر، اليوم الخميس، بالذنب في تهمة الإخلال بالنظام العام، إثر تصوير نفسه وهو يلعق ماصة من آلة بيع عصير البرتقال ثم يعيدها إلى مكانها، في تصرف وصفه محاموه بأنه كان مجرد استعراض على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعترف ديدييه جاسبار أوين ماكسيميليان /19 عاما/ بأنه لعق الماصة ثم أعادها إلى آلة البيع أثناء تصوير الواقعة لمتابعيه عبر الإنترنت. وحدثت الواقعة في أحد مراكز التسوق خلال مارس، ووجهت إليه التهمة في أبريل بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع.

كما أُخذت في الاعتبار عند النطق بالحكم تهمة أخرى تتعلق بالإضرار بالممتلكات، وقررت المحكمة الاكتفاء بالغرامة دون فرض أي عقوبة مجتمعية، بعد مراعاة الظروف المخففة.

وتصل عقوبة الإخلال بالنظام العام إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر. وطالب الادعاء بتوقيع الحد الأقصى للغرامة البالغ ألفي دولار سنغافوري (1551 دولارا أمريكيا)، مؤكدا أن التصرف كان معدا خصيصا للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن شأنه تقويض ثقة الجمهور في نظافة آلة بيع يستخدمها عدد كبير من الأشخاص.

وأشار الادعاء إلى أن ماكسيميليان استعاد الماصة بنفسه، ولم يستخدمها أي شخص من الجمهور، كما لم تظهر أي أدلة على وقوع ضرر، فضلا عن صغر سنه وإقراره بالذنب في أول فرصة.

ويدرس ماكسيميليان في كلية لإدارة الأعمال في سنغافورة، إلا أن الادعاء أبلغ المحكمة بأنه سيتواجد في فرنسا خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر في إطار برنامجه الدراسي.