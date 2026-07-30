ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم على مركز شرطة في شمال غرب باكستان إلى 11 قتيلا

قالت الشرطة الباكستانية ومسئول حكومي، اليوم الخميس، إن حصيلة ضحايا هجوم مسلح خلال الليل على مركز شرطة في شمال غرب باكستان ارتفع إلى 11 قتيلا صباح اليوم الخميس.

وقال المسئول بالشرطة عرفان خان، إن القوات الأمنية قتلت 15 مسلحا في معركة بالأسلحة استمرت ساعة، عقب أن استهدفوا مركز شرطة خازينا في منطقة هانجو بإقليم خيبر بختونخوا، المتاخم لأفغانستان.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم بعد، ويشتبه في أن المسئول عن الهجوم هي حركة طالبان باكستان، التي كثفت من هجماتها على القوات الأمنية الباكستانية في المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وأصيب أكثر من 24 رجل شرطة في الهجوم.

وقالت الشرطة، إن المسلحين هاجموا مركز الشرطة بالأسلحة الثقيلة، ونصب كمين لقوات الإمداد التي تم إرسالها لموقع الهجوم؛ مما أسفر عن إلحاق الضرر بمركبة أفراد مدرعة، قبل أن يشتبك رجال الشرطة مع المسلحين.