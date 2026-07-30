مقتدى الصدر يحمل الجماعات المسلحة في العراق مسئولية التصعيد: كفاكم تصرفات فردية

حمّل زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق مقتدى الصدر، الجماعات المسلحة في العراق مسئولية التصعيد الذي شهدته البلاد على مدار الأيام القليلة الماضية.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «إن أفعال المليشيات الوقحة، وعدم حصر السلاح بيد الدولة، كان وما زال يتسبب بمقتل عناصر الحشد الشعبي والقوات الأمنية بلا وجه حق».

وأضاف: «خلال ذلك يتنعم كبارهم بالأمن والراحة والتجارة.. فكفاكم تصرفات فردية وغير عقلانية. فالرحمة والرضوان لشهدائنا والصبر والسلوان لعوائلهم الكريمة... ولا عزاء لمن كانت تصرفاته سببًا بفقدانهم»، حسب تعبيره.

والأربعاء، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، أن القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات المسلحة السعودية نفذت ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لـ«إرهابيين موالين لإيران» في شرق العراق، وذلك ردًا على سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية «سنتكوم»، في بيان، إن الضربات نفذت في 28 يوليو، واستهدفت مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة قالت إنها تستخدمها عناصر موالية لإيران، مضيفة أن هذه العناصر «وجهها الحرس الثوري الإيراني لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة السعودية».

وأضاف البيان أن طائرات مقاتلة أمريكية وسعودية شاركت في تنفيذ الضربات، واصفا العملية بأنها «رد قوي» على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة، قال إن الحرس الثوري الإيراني نفذها خلال الساعات الـ72 الماضية.

وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية أن الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية «لم تحقق أهدافها»، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تمكنت من إحباطها.

ووفقا للبيان، شهدت الفترة الممتدة من فبراير إلى أبريل 2026 أكثر من 600 محاولة هجوم استهدفت مواطنين ومنشآت أمريكية، ونسبتها واشنطن إلى «ميليشيات إرهابية موالية لإيران» في العراق.

وشددت «سنتكوم» على ضرورة أن يوقف الحرس الثوري الإيراني والجماعات المتحالفة معه هذه الهجمات، محذرة من أن استمرارها قد يؤدي إلى «رد عسكري أمريكي إضافي».

وفي السعودية، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودي اللواء تركي المالكي، أن القوات المسلحة السعودية وبالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية، شنت «ضربات نوعية محددة» ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات الموجودة على أراضي العراق، والمرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، فجر الأربعاء، بأن مقار ومواقع تابعة لقوات الحشد الشعبي في 3 محافظات عراقية تعرضت لغارات جوية أمريكية سعودية جنوبي البلاد.

وأوضحت وسائل الإعلام أن قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة البصرة تعرض إلى «اعتداء جوي» فجر الأربعاء، كما تعرضت مقار أخرى في محافظتي واسط وكربلاء لضربات شملت مواقع لتخزين السلاح والدعم اللوجستي.