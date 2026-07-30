تقارير: مدرب توتنهام يضع عمر مرموش ضمن اهتماماته قبل غلق الميركاتو

أفادت تقارير صحفية بأن الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، دخل دائرة اهتمامات روبرتو دي زيربي، المدير الفني لتوتنهام، في ظل بحث النادي عن تدعيمات هجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة «ديلي ميرور» أن دي زيربي يُعجب كثيرًا بإمكانات مرموش، ويرى أنه يمتلك مواصفات تتناسب مع أسلوب لعبه، خاصة بفضل قدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الأمامي، إلى جانب سرعته الكبيرة وإجادته صناعة الفرص من مختلف المواقع الهجومية.

وأضافت الصحيفة أن توتنهام يواصل دراسة عدد من الخيارات لتدعيم هجومه، ويُعد مرموش من الأسماء المطروحة على طاولة المدرب، حال توافرت فرصة مناسبة لإتمام الصفقة خلال الميركاتو.

وأشارت إلى أنه لم يتم حتى الآن تقديم أي عرض رسمي أو فتح باب المفاوضات مع مانشستر سيتي، إلا أن اهتمام دي زيربي بالنجم المصري يُعد حقيقيًا، وقد يتطور خلال الفترة المقبلة.

ويحظى عمر مرموش باهتمام عدد من الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما ارتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى توتنهام، إلى جانب اهتمام كل من جالاتا سراي وأستون فيلا بالحصول على خدماته.

ويأتي ذلك في ظل سعي اللاعب للحصول على دقائق لعب أكثر، بعدما واجه منافسة قوية على المراكز الهجومية داخل مانشستر سيتي، وهو ما قد يدفعه إلى خوض تجربة جديدة تمنحه فرصة المشاركة بصورة منتظمة.