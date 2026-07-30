منتخب مصر يتأهل إلى الدور الثاني ببطولة العالم للناشئات بعد الفوز على فرنسا

حسم منتخب مصر للناشئات لكرة اليد تحت 18 عامًا تأهله رسميًا إلى الدور الثاني من بطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا، بعدما واصل عروضه المميزة وحقق انتصاره الثاني على التوالي، بالفوز على منتخب فرنسا، عقب تغلبه في الجولة الافتتاحية على كرواتيا بنتيجة 27-24.

وضمن منتخب مصر العبور إلى الدور التالي قبل خوض مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات أمام منتخب فيجي، والمقرر إقامتها يوم السبت 1 أغسطس، في تمام الساعة 11:45 صباحًا.

ويطمح منتخب الناشئات إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتقديم مستويات قوية خلال منافسات البطولة، في ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة اليد المصرية على مختلف الفئات السنية، والسعي لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في المونديال.

وتضم قائمة منتخب مصر: حارسات المرمى جنى أحمد، جيداء كامل، وريتاج محمد، والجناح الأيسر جويرية تامر ومي شريف، والظهير الأيسر جودي متولي، سندس عصام، وفرح فرج، وصانعات الألعاب ميرنا أشرف، ريم إيهاب، وياسمين حسن، والظهير الأيمن ملك عمرو، مريم صلاح، وحبيبة محمود، والجناح الأيمن ملك خميس وفريدة أبو المجد، ولاعبتا الدائرة زينة عمرو وزينة محمود.