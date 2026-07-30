الصين: دوريات بحرية وجوية لرفع الجاهزية في بحر الصين الجنوبي

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أجرت وحدات بحرية وجوية تابعة لقيادة مسرح العمليات الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني، اليوم الخميس، دوريات لرفع الجاهزية القتالية في جزيرة هوانجيان والمناطق المحيطة بها، وفقا لبيان صادر عن القيادة.

وجاء في البيان أن القوات عززت دوريات رفع الجاهزية في المجالين البحري والجوي للجزيرة والمناطق المحيطة بها منذ يوليو، باعتبارها "إجراء مضادا فعالا للتعامل مع مختلف أشكال انتهاك الحقوق والأعمال الاستفزازية" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكدت القيادة عزمها الراسخ على صون السيادة الإقليمية للصين والحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

وفي سياق منفصل، قال خفر السواحل الصيني إنه عزز دوريات إنفاذ القانون في مياه الجزيرة والمناطق المحيطة بها، واتخذ إجراءات شملت وسائل العرقلة واستخدام خراطيم المياه لإبعاد سفن وصفها بأنها "غير قانونية واستفزازية."

ووفقا لبيان صادر عن خفر السواحل الصيني، تهدف هذه الدوريات إلى زيادة تعزيز الإدارة المنظمة للمياه المعنية، وصون سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية.