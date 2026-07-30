 سنتكوم: إعادة توجيه 24 سفينة ضمن الحصار المفروض على إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سنتكوم: إعادة توجيه 24 سفينة ضمن الحصار المفروض على إيران

وكالات
نشر في: الخميس 30 يوليه 2026 - 10:36 م | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2026 - 10:36 م

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها أعادت توجيه 24 سفينة تجارية، وعطّلت سفينتين، وصعدت على متن سفينتين أخريين، منذ بدء عمليات مراقبة الامتثال للحصار الأمريكي المفروض على موانئ إيران.

ونفت القيادة المركزية الأمريكية صحة ادعاءات الحرس الثوري الإيراني بشأن تدمير ثلاث مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" وثلاث طائرات أخرى خلال هجوم إيراني أخير على قاعدة جوية أمريكية، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأكدت القيادة المركزية أن أياً من الطائرات الأمريكية لم يتعرض للتدمير أو الضرر.

وأشارت إلى أن جميع الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقتها إيران جرى اعتراضها قبل وصولها إلى المناطق المستهدفة.

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