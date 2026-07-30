قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجى والعسكرى، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية لا يريدان استمرار الحرب على إيران، وأن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إنهاء الأزمة بين الدولتين في أقرب وأسرع وقت ممكن، دون اللجوء إلى مزيد من القتال أو الحرب، ومن خلال الحلول الدبلوماسية.

وأضاف "فرج" عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت حتى أمس الأربعاء نحو 37.5 مليار دولار بسبب هذه الحرب، مشيرًا إلى أن هذه الأموال تأتي من الضرائب التي يدفعها الشعب الأمريكي.

وتابع أن الشعب الأمريكي مستاء من تحمل تكاليف الحرب، وارتفاع أسعار البنزين، مؤكدًا أن "ترامب" يريد إنهاء الأزمة مع إيران بأي طريقة دبلوماسية لتجنب استمرار الخسائر.

وأشار إلى أن الحرب أدت كذلك إلى استنزاف مخزون الصواريخ الأمريكي، موضحًا أن المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية يكفي لمدة تتراوح بين 3 و4 أشهر، مشيرًا إلى استخدامها كميات كبيرة من صواريخ "باتريوت" خلال العمليات العسكرية.

وتابع أن تعويض مخزون صواريخ "باتريوت" يتطلب التوجه إلى الكونجرس للحصول على التمويل اللازم، ثم توقيع عقود مع الشركات المصنعة، وهو ما قد يستغرق نحو سنة حتى يتم إنتاج الصواريخ وتسليمها.

وأردف أن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت أهدافًا محددة خلال الحرب، مشيرًا إلى أنه لم تعد هناك أهداف استراتيجية لضربها، وأن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى استهداف أهداف مدنية، متسائلًا: "هيضرب تاني إيه؟".

وذكر أن إيران لا تمتلك سوى الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، معتبرًا أن طهران سعيدة بوقف إطلاق النار، لأنه يمنحها فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها وتعويض ما تعرضت له خلال الحرب.