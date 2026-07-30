قطر ترحب بإقرار أيرلندا قانونا يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

رحّبت قطر بإقرار أيرلندا قانونا يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وعدّته "خطوة مهمة تدعم الجهود الرامية لردع سياسات الاحتلال الاستيطانية باعتبارها انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، واعتداءً سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الخميس، عن أمل قطر في أن تتخذ المزيد من الدول خطوات مماثلة في هذا السياق، كما شدّدت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته القانونية والأخلاقية، لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية.

وجدّدت الوزارة موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.