الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة أمريكية في البحرين

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أعلن الجيش الإيراني، الخميس، استهداف قاعدة تابعة للولايات المتحدة في البحرين، باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية.

وقال مكتب العلاقات العامة في الجيش الإيراني، في بيان، إن الهجوم جرى تنفيذه في إطار المرحلة السادسة والعشرين من عملية "الصاعقة"، وذلك ردا على مقتل طيار القوات الجوية الإيرانية العميد مجيد كاظمي.

وأضاف البيان أن المسيّرات الانتحارية التابعة للجيش الإيراني استهدفت مولدات الكهرباء، ومنظومة الملاحة، والمباني الإدارية واللوجستية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين.

وأشار إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بالقدرات العملياتية واللوجستية للقاعدة.