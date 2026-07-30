أوكرانيا تتجه إلى حلفاء آخرين للحصول على صواريخ باتريوت بعد رفض الولايات المتحدة

قالت سفيرة أوكرانيا لدى واشنطن إن بلادها بصدد البحث لدى حلفاء آخرين عن إمدادات حيوية من صواريخ الدفاع الجوي، بعدما لم تسفر زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع عن أي تعهد بتقديم إمدادات جديدة.

وذكرت أولها ستيفانيشينا، اليوم الخميس، خلال مائدة مستديرة إعلامية استضافتها صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية، أن اجتماع زيلينسكي أمس الأول الثلاثاء مع الرئيس دونالد ترامب لم يسفر عن "التزام قاطع بسبب، كما تعلمون، النقص العام في الإمدادات"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت أن أوكرانيا تأمل في استعارة صواريخ من المخزونات الحالية لدى حلفاء آخرين قبل حلول فصل الشتاء، ثم استبدالها بصواريخ تخطط لشرائها لاحقا، بدون أن تسمي الدول المعنية.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الخميس، إن بولندا ستدرس تقديم مزيد من صواريخ باتريوت لأوكرانيا، بعد ساعات من تحطم صاروخ روسي في شرقي بولندا.