بدأت إدارة الكرة بالنادي الأهلي في تحديد قائمة المغادرين من صفوف لاعبي الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد حسم أبرز الصفقات التي أبرمها الأحمر، خلال الأسابيع الماضية.

وأكد عدد من مسئولي الأهلي أن إدارة الكرة في النادي تسعى لحسم ملف اللاعبين الأجانب خلال الأيام الحالية، قبل الإعلان عن القائمة الثانية التي سيتم قيدها في الاتحادين المصري والأفريقي لكرة القدم.

ويرفض المغربي، رضا سليم، العائد من فترة الإعارة لنادي الجيش الملكي، فكرة الانتقال لأحد أندية الدوري المصري، خصوصًا مع رغبة المصري البورسعيدي في ضمه، حيث يشترط اللاعب أن تكون إعارته المقبلة بالدوري المغربي.

وترغب عدة أندية مغربية في التعاقد مع رضا سليم، على رأسها الجيش الملكي، والمغرب الفاسي، إلا أنهما يعرضان تحمل نسبة أقل من قيمة راتب اللاعب مع الأهلي، مما يعرضه نادي المصري البورسعيدي، والذي نجح في ضم ثنائي الأحمر، مصطفى العش، ومحمد شكري، مقابل أكثر من 55 مليون جنيه.

بخلاف ذلك، يسعى النادي الأهلي إلى التوصل لصيغة تسوية مالية مع التونسي، محمد الضاوي كريستو، والمغربي، أشرف داري، لرفع اسمهما من قائمة الفريق بشكل نهائي، خلال الفترة المقبلة.