ارتفاع ضحايا حادث طريق بحيرة قارون بالفيوم إلى حالتي وفاة بعد وفاة أحد المصابين

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين سيارتين ملاكي وسيارة نصف نقل على طريق بحيرة قارون السياحي، بنطاق مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، إلى حالتي وفاة، وذلك عقب وفاة أحد المصابين متأثرًا بإصاباته داخل المستشفى.

وتدهورت الحالة الصحية للمصاب محمد مصطفى، متأثرًا بالإصابات البالغة التي لحقت به جراء الحادث، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، ليرتفع عدد الوفيات إلى شخصين، بعد وفاة طارق سيد في موقع الحادث، فيما لا يزال باقي المصابين يتلقون الرعاية الطبية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وسيارة نصف نقل على طريق بحيرة قارون السياحي، بدائرة مركز أبشواي، ما أسفر في حينه عن وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين، بينهم حالتان وُصفتا بالحرجتين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، فيما رفعت الجهات المختصة آثار التصادم من الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.