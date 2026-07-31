مدبولي: مصر مستمرة في احتلال الصدارة إفريقيا في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك أخبارا إيجابية للغاية تتعلق بوضع الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أكد أن مصر مستمرة خلال السنوات الأخيرة في احتلال الصدارة على مستوى قارة إفريقيا بأكملها في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، بإجمالي تجاوز 15.5 مليار دولار في عام 2025.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على ثمانية قوانين تقدمت بها الحكومة بهدف تحسين مناخ الاستثمار بالدولة، موضحا أنها تضمنت حزمة ومجموعة كبيرة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية والجمارك.

ولفت إلى أن هذه التسهيلات ستشجع القطاع الخاص أكثر فأكثر على الانطلاق بقوة، مشيرا إلى أن التعديلات إصلاحات بالبورصة المصرية، وضريبة الدخل، والمساهمة التكافلية التي طالما اشتكى منها القطاع الخاص.

وأكد أن هذه الحزمة الكبيرة من الحوافز دخلت حيز التنفيذ عقب تصديق رئيس الجمهورية عليها، منوها أن الاتحاد الأوروبي حول وسدد دفعة برنامج الشراكة الاستراتيجية مع مصر بقيمة 1.5 مليار يورو، ودخلت في حسابات البنك المركزي يوم الجمعة الماضي.