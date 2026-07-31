مدبولي: أي إهمال أو تأخير في حادث ميناء دمياط كان سيؤدي إلى كارثة حقيقية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن ميناء دمياط شهد دخول وخروج 15 سفينة محملة بالشحنات والسلع والمواد الغذائية المختلفة خلال يوم حادث ميناء دمياط، وذلك في إطار حركة التجارة الطبيعية للدولة المصرية.

وأشاد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بالأطقم المصرية العظيمة تقديرا لدورهم في التعامل مع الأزمة، مشيرا إلى أن تعقيد الموقف يعود إلى كون الغاز كان مضغوط تحت ضغط هائل معرض للانفجار في أي لحظة.

وأكد أن "أي إهمال أو تأخير كان من الممكن أن يؤدي إلى كارثة حقيقية تؤثر على الميناء والسفن والمنشآت الحيوية في محيط الميناء".

وأضاف أن إطفاء الحريق لم يحدث بشكل فوري نظرا لوجود الغاز داخل المواسير والخطوط وداخل الخزانات، موضحا أن العمليات لم تقتصر على إطفاء اللهب الظاهر ولكن أيضا معالجة المصدر الأساسي القادم من الغاز والانبعاثات السفلية.

وأشار إلى أن هذا الجهد بُذل عبر مجموعات عمل استمرت لمدة 12 ساعة متواصلة حتى الرابعة فجرا في ورديات متعاقبة للشباب والأولاد المصريين، مشددا أن الدولة لم تكن لتصدر إعلانات قبل التأكد بنسبة 100% عن سبب الحادث.

ولفت إلى أن الأسلوب التقليدي للإطفاء تطلب التكامل مع أساليب كيميائية أخرى عبر الاستعانة بالطائرات وطائرات الدرون، لا سيما بعد ملاحظة تجدد اشتعال النار كلما توقفت المياه، مشيرا إلى أن العمل استمر حتى الانتهاء تماما في حدود الساعة السادسة صباحا.