أعلن ريال مدريد الإسباني، تعاقده مع المهاجم الإسباني كارلوس إيسبي، قادمًا من ليفانتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليواصل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

من جهته، أكد ليفانتي أن انتقال إيسبي يُعد أكبر صفقة بيع للاعب تخرج من أكاديمية النادي في تاريخه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تجسد التطور اللافت الذي حققه المهاجم الشاب منذ انضمامه إلى النادي.

وانضم إيسبي إلى قطاع الناشئين في ليفانتي خلال صيف 2022، وسرعان ما فرض نفسه كأحد أبرز المواهب، ليسهم في تتويج فريق الشباب بلقب الدوري، قبل أن يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول في فبراير 2024.

ولعب المهاجم الإسباني دورًا مؤثرًا في عودة ليفانتي إلى دوري الدرجة الأولى، كما استمر تألقه في موسمه الأول بالليجا، حيث خاض 25 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا، لينهي الموسم هدافًا لفريقه، كما حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر مارس، إلى جانب جائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا في المسابقة بنهاية الموسم.

ويُعد إيسبي خامس صفقات ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع مارك كوكوريا، ودينزل دومفريس، وإبراهيما كوناتي، وبيرناردو سيلفا.