يسرا اللوزي عن «صقر وكناريا»: كنت بقول نفسي في عمل كوميدي بعد «لام شمسية»

قالت الفنانة يسرا اللوزي إنها خلال تصوير مسلسل "لام شمسية"، وفي منتصف فترة التصوير، شاركت في مسلسل "سراب" مع الفنان خالد النبوي، وكانت تعيش كل شخصية لها منهما حالة من الحزن والبكاء، مضيفة: "كنت بقول بجد نفسي في أي عمل كوميدي بعد لام شمسية".

وتابعت "اللوزي" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON E”، أمس الخميس، أنها بعد انتهاء تصوير "لام شمسية" بنحو 3 أسابيع، تواصل معها صناع فيلم "صقر وكناريا"، قائلةً: "قلت الحمد لله، ده يكسر النمطية".

وأضافت أن الفيلم تعرض لبعض التأجيلات، إلا أن ذلك كان في صالح العمل حتى يظهر في أفضل صورة، مشيرةً إلى أنها بعد ذلك شاركت في مسلسل "كان يا ما كان" وقدمت خلاله دورًا كئيبًا مرة أخرى.

وعن كواليس معرفتها بالفنان محمد إمام، إنهما كانا زميلين في الجامعة، ولم تكن تجمعهما صداقة قوية في البداية، لكنهما شاركا معًا في دورة تدريبية للتمثيل باللغة العربية كان يُدرسها والدها.

واستكملت أنها كانت تدرس تخصصين فرعيين هما التاريخ والمسرح، بينما كان محمد إمام يشارك معها في الدورة التدريبية نفسها، ومن خلالها بدأت معرفتهما ببعضهما، مشيرةً إلى أنهما من الدفعة نفسها وتخرجا في عام 2007.

ويُذكر أن فيلم" صقر وكناريا" من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي وبطولة محمد إمام وشيكو ويارا السكري وخالد الصاوي وانتصار ويسرا اللوزي.