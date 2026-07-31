كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن معاناتها مع ما يُعرف بـ "العبء الذهني" منذ أن أصبحت أمًا، موضحةً أنها رغم وجود أشخاص يساعدونها، إلى جانب دعم زوجها وعائلتها، فإنها تظل منشغلة بالتفكير المستمر في تفاصيل الحياة اليومية.

وقالت "اللوزي" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON E”، أمس الخميس، أن زوجها أب بمعنى الكلمة، ولا يعتبر جلوسه مع الأبناء أو توليه مسئولتيهم نوعًا من التفضل عليهم، فهو يرى أن هذا دوره، متمنية أن يكون جميع الآباء كذلك.

وتابعت أنه رغم ذلك، تظل منشغلة بالتركيز في كل تفصيلة، فعندما تكون في المنزل لا تستطيع الجلوس على الأريكة والاسترخاء أو مشاهدة التلفزيون، لأنها تظل تفكر في أمور المنزل والأبناء.

وأردفت أن عقلها يظل منشغلًا بالتفكير في أصغر التفاصيل، رغم أن زوجها يقوم بجزء كبير من هذه المسئوليات، قائلةً: "هذه أمور متعبة، ولا يراها أحد، وتتسبب في الأرق وتجعل الإنسان يشعر بالتعب طوال الوقت".