رئيس مجلس السلام في غزة: العمل الآن يتطلب أفقا سياسيا لحل حقيقي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

قال نيكولاي ملادينوف، رئيس مجلس السلام في غزة، إن الوصول إلى اتفاق نزع سلاح حماس والانتقال المدني في غزة "استغرق شهورا من المفاوضات الصعبة جدًا"، مضيفا: "هناك عدة نقاط لم أصدق أننا سنصل إليها".

وأضاف عبر حسابه بمنصة "إكس" أن "ما سيحدث بعد ذلك سيكون أهم بكثير من الاتفاق"، مشددا على ضرورة أن يكون "التنفيذ والتحقق حقيقيين".

وأكد أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى الدعم السياسي والعملي ليتولى زمام مستقبله، موجها الشكر لكل من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة لدعمهم ومساعدتهم في "إبقاء الناس في المفاوضات في الأيام التي كان من الأسهل فيها الخروج منها".

كما وجه الشكر لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تركيزه على عمل المجلس ومراسلته المستمرة لأهمية تنفيذ القرار 2803 بالكامل.

واختتم: "أمامنا غزة معاد بناؤها، يحكمها فلسطينيون، وفي سلام مع إسرائيل، وأفق سياسي لحل حقيقي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. هذا هو العمل الآن".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي ب"النزع الكامل" لسلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة، معتبرا أن الاتفاق يمهد لمرحلة جديدة من السلام والأمن، في إطار تنفيذ خطته ذات العشرين نقطة.

وأوضح أن الاتفاق سيفضي إلى إدارة قطاع غزة من قبل حكومة فلسطينية جديدة "تعمل بشكل وثيق مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني"، بينما "تحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن يُستخدم قطاع غزة مجددا قاعدة لشن هجمات".